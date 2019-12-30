2019-12-30T22:37:54+03:00
Происшествия

Суд отправил в СИЗО подозреваемых в подготовке теракта в новогодние праздники в Петербурге

На время следствия предполагаемых боевиков заключили под стражу до 29 февраля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Оба предполагаемых боевика дают признательные показания. Фото: ФСБ РФОба предполагаемых боевика дают признательные показания. Фото: ФСБ РФ
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Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу Никиту Семенова, которого подозревают в подготовке теракта в новогодние праздники в Петербурге. Мужчину и его предполагаемого помощника задержали, когда они готовились к преступлению. Дома у них обнаружили массу различных улик вроде подозрительной литературы, оружия и черной униформы с темными очками.

- Никите Семенову, как и его предполагаемому сообщнику Георгию Чернышеву, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 февраля 2020 года. Процесс проходил в закрытом режиме, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дома у мужчин нашли достаточно улик для громкого обвинения. Фото: ФСБ РФ

Дома у мужчин нашли достаточно улик для громкого обвинения. Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ, задержавшие мужчин, нашли видео, на котором обвиняемые присягают на арабском языке запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Сейчас подозреваемые дают признательные показания. По части второй статьи 205.5 УК РФ им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Примечательно, что часть информации о готовящихся терактах в Петербурге сотрудникам ФСБ передали американские коллеги. Владимир Путин уже поблагодарил Дональда Трампа за ценные сведения о предполагаемых боевиках.

Задержание террористов, готовящих взрывы в Петербурге в новогодние праздники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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