Суд отправил в СИЗО подозреваемых в подготовке теракта в новогодние праздники в Петербурге

Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу Никиту Семенова, которого подозревают в подготовке теракта в новогодние праздники в Петербурге. Мужчину и его предполагаемого помощника задержали, когда они готовились к преступлению. Дома у них обнаружили массу различных улик вроде подозрительной литературы, оружия и черной униформы с темными очками.

- Никите Семенову, как и его предполагаемому сообщнику Георгию Чернышеву, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 февраля 2020 года. Процесс проходил в закрытом режиме, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дома у мужчин нашли достаточно улик для громкого обвинения. Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ, задержавшие мужчин, нашли видео, на котором обвиняемые присягают на арабском языке запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Сейчас подозреваемые дают признательные показания. По части второй статьи 205.5 УК РФ им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Примечательно, что часть информации о готовящихся терактах в Петербурге сотрудникам ФСБ передали американские коллеги. Владимир Путин уже поблагодарил Дональда Трампа за ценные сведения о предполагаемых боевиках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/752534" frameborder="0"></iframe> Задержание террористов, готовящих взрывы в Петербурге в новогодние праздники.

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