В соцсетях пожаловались на поломку уникальной «всепогодной» горки в Кронштадте

1 Янв. 2020 2020-01-01T18:38:48+03:00

Ледяную горку в Кронштадте открыли 21 декабря. Ее длина составляет 80 метров, а прокатиться можно совершенно бесплатно. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

По словам очевидцев, горка простаивала два часа, а причину им никто не захотел объяснять

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У жителей и гостей Кронштадта, решивших опробовать новую местную достопримечательность – 80-метровую горку для катания на «ватрушках» - праздник оказался подпорчен мелким, но досадным происшествие. Как рассказали пользователи соцсетей, горка внезапно сломалась – причем причину поломки им никто не захотел объяснять.

- Раскрученная горка в Кронштадте не работает уже два часа, - сетуют участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Никто не говорит, что случилось. Испорченное настроение у всех, кто приехал.

Между тем в местной администрации пояснили, что поломки, как таковой, не было. А были технические работы: натягивали трос, ослабевший из-за постоянной эксплуатации.

- Потом люди, которые обслуживают горку и следят за порядком, пошли поесть, - рассказали нам в дежурной службе. – У нас сегодня дождь весь день, так что ж им – никуда отлучиться нельзя?

Сейчас с горкой все в порядке. Единственное – из-за все того же дождя изменится ее расписание: 1 января она будет работать не до девяти часов вечера, как обычно, а только до семи.

ИСТОЧНИК KP.RU