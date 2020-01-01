В соцсетях пожаловались на поломку уникальной «всепогодной» горки в Кронштадте
У жителей и гостей Кронштадта, решивших опробовать новую местную достопримечательность – 80-метровую горку для катания на «ватрушках» - праздник оказался подпорчен мелким, но досадным происшествие. Как рассказали пользователи соцсетей, горка внезапно сломалась – причем причину поломки им никто не захотел объяснять.
- Раскрученная горка в Кронштадте не работает уже два часа, - сетуют участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Никто не говорит, что случилось. Испорченное настроение у всех, кто приехал.
Между тем в местной администрации пояснили, что поломки, как таковой, не было. А были технические работы: натягивали трос, ослабевший из-за постоянной эксплуатации.
- Потом люди, которые обслуживают горку и следят за порядком, пошли поесть, - рассказали нам в дежурной службе. – У нас сегодня дождь весь день, так что ж им – никуда отлучиться нельзя?
Сейчас с горкой все в порядке. Единственное – из-за все того же дождя изменится ее расписание: 1 января она будет работать не до девяти часов вечера, как обычно, а только до семи.
ИСТОЧНИК KP.RU