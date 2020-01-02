Новый год 2020 на Дворцовой площади и Невском проспекте встретило рекордное количество людей

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:31:37+03:00

2 миллиона человек побывало в Новый год 2020 на Дворцовой площади и Невском проспекте. Фото: комитет по культуре Петербурга.

По информации комитета по культуре Петербурга, это 2 миллиона человек

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Новый год 2020 в Петербурге встретили с небывалым размахом. Оказалось, что праздничная программа мероприятий и гуляний пользовалась большим успехом у горожан. Центрами притяжения в ночь с 31 декабря на 1 января ожидаемо стали Дворцовая площадь и Невский проспект, где люди чего только не делали: пели, танцевали, смотрели на концерт, поздравляли друг друга, жгли бенгальские огни и завороженно смотрели на салюты.

- Встретили 2020-й очередным рекордом! Два миллиона человек отпраздновали Новый год на Дворцовой площади и Невском проспекте! – похвастались внушительной статистикой в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Естественно, после такой бурной новогодней ночи на улицах Северной столицы осталось много мусора. Однако Петербург уже к 7 утра 1 января оперативно убрали. К слову, на протяжении всех новогодних каникул очисткой города займутся до 600 единиц техники и тысяча дворников.

ИСТОЧНИК KP.RU