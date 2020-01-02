2020-01-02T11:23:07+03:00
Общество

Теплая погода 2 января 2020 года в Петербурге может побить температурный рекорд

Синоптики ждут, что падет рекорд 2018 года, когда воздух прогрелся до +4,8 градусов по Цельсию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Синоптики обещают очередной температурный рекорд в Петербурге из-за аномально теплой погоды.Синоптики обещают очередной температурный рекорд в Петербурге из-за аномально теплой погоды.Фото: Артем КИЛЬКИН
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2 января 2020 года в Петербурге может обновиться температурный рекорд. В целом, аномально теплая погода обещает дожди и облачное небо с прояснениями. Не обойдется и без небольших дождей то тут, то там. Вместе с этим синоптики ждут, что наконец-то падет рекорд 2018 года, когда воздух прогрелся до +4,8 градусов по Цельсию.

- Петербург 2 января окажется в теплом секторе обширного циклонического вихря. Температурный фон существенно превысит климатическую норму, и вплотную приблизится к рекордным значениям. В городе будет от +3 до +5 градусов тепла, а в Ленобласти от 0 до +5, - рассказал в своем Facebook метеоролог Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос».

Напомним, что 2 января в Петербурге обещают и ненастья – в МЧС предупреждают о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду. Этого вполне достаточно, чтобы повалить неустойчивый рекламный щит или дорожный знак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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