Петербург получит 7,1 млрд рублей из федерального бюджета на строительство транспортных объектов
Стало известно, что в 2021 и 2022 году Санкт-Петербург получит 7,1 миллиардов из федерального бюджета, которые уйдут на развитие транспортной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение правительства РФ уже утверждено. В 2021 году городу перечислят 3,7 млрд рублей, а в 2022-м чуть меньше – 3,4 млрд.
- Данные средства пойдут на строительство пяти объектов, которые входят в адресную инвестиционную программу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга с началом реализации мероприятий в 2020 году, - сообщает пресс-служба Смольного.
Эти миллиарды потратят, в первую очередь, на реконструкцию Приморского и Петрозаводского шоссе. Часть средств уйдет на двойную дорожную развязку у «Лахта Центра». Оставшиеся деньги пойдут на строительство участка Южной магистрали от Волхонского шоссе до улицы Соколиной, транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, а также Южной широтной магистрали.
ИСТОЧНИК KP.RU