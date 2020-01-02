Петербург получит 7,1 млрд рублей из федерального бюджета на строительство транспортных объектов

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:10:34+03:00

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Стало известно, что в 2021 и 2022 году Санкт-Петербург получит 7,1 миллиардов из федерального бюджета, которые уйдут на развитие транспортной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение правительства РФ уже утверждено. В 2021 году городу перечислят 3,7 млрд рублей, а в 2022-м чуть меньше – 3,4 млрд.

- Данные средства пойдут на строительство пяти объектов, которые входят в адресную инвестиционную программу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга с началом реализации мероприятий в 2020 году, - сообщает пресс-служба Смольного.

Эти миллиарды потратят, в первую очередь, на реконструкцию Приморского и Петрозаводского шоссе. Часть средств уйдет на двойную дорожную развязку у «Лахта Центра». Оставшиеся деньги пойдут на строительство участка Южной магистрали от Волхонского шоссе до улицы Соколиной, транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, а также Южной широтной магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU