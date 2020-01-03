2020-01-03T13:23:09+03:00
Происшествия

В Петербурге нераспроданные новогодние елки нашли на свалках

Груды елочек, срубленных «черными лесорубами», отправили в утиль [фото, видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Зеленые красавицы прямо в сетках лежат вперемежку с мусором. Фото: vk.com/spb_todayЗеленые красавицы прямо в сетках лежат вперемежку с мусором. Фото: vk.com/spb_today
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Новогодние праздники в разгаре, но в Петербурге уже начали выносить елки. Речь идет о деревьях, которые «черные лесорубы» не успели распродать к праздникам. Деревья, вырубленные и продаваемые незаконно, вновь нарушают закон: теперь они пополнили несанкционированные свалки.

– Вдоль дороги, в районе аэропорта Ржевка, устроили свалку живых нераспроданных елок! – пишут петербуржцы в соцсетях.

И прилагают грустные фото: зеленые красавицы прямо в сетках – вперемежку с мусором.

Одну елочную свалку нашли в районе аэропорта Ржевка. Фото: vk.com/spb_today

Одну елочную свалку нашли в районе аэропорта Ржевка. Фото: vk.com/spb_today

– На Волго-Донском проспекте, наверно, пытались создать новогоднее настроение, но получилось не очень, – продолжают петербуржцы наносить на карту «елочные» свалки. – Канава усыпана елками!

Другую заметили на Волго-Донском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Другую заметили на Волго-Донском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Увы, брошенные в лесополосе ели точно не приживутся. Куда деть елку после праздников? «Комсомолка» публиковала подробную инструкцию: лучший способ избавиться от натуральной новогодней ели – отправить ее на переработку на щепу. Ежегодно в городе проводят подобные акции, щепу передают в приюты для животных. А вот чего делать не надо, так это отправлять свою елку в зубровник в Токсово: зубробизоны елочки не едят.

В Петербурге нераспроданные новогодние елки нашли на свалках.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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