Полиция показала фото с Дибуновской улицы, где квартира загорелась из-за плантации конопли

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:09:24+03:00

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Полиция Приморского района Санкт-Петербурга завела уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, у которого дома была найдена плантация конопли. Причем обнаружить ее помог пожар, произошедший в квартире 2 января.

- 2 января 2020 года около часа ночи в полицию Приморского района поступило сообщение о задымлении в одной из квартир дома 37 на Дибуновской улице. После вскрытия входной двери в квартире обнаружено 5 металлических боксов с 37 кустами растительного происхождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Система обогрева замкнула и произошел пожар. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Интересно, что сама квартира принадлежит профессору одного из петербургских вузов, а устроил ее по всем правилам ботаники его 28-летний сын. Мужчина оборудовал систему полива, освещения и одновременного подогрева растений, но где-то напутал с подключением. Провода закоротило и произошел пожар.

После того, как дело вскрылось, горе-ботаника задержали. В отношении него заведено два дела: за незаконное выращивание наркотика и его хранение в личных целях. Поскольку наркотик не предполагался для продажи, мужчину отпустили до суда под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU