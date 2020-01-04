2020-01-04T19:36:38+03:00
Общество

Рейс в Сочи улетит из Пулково с 15-часовой задержкой, в Краснодар - с трехчасовой

Причиной стал инцидент с самолетом Тюмень-Петербург, который из-за неполадок экстренно сел в Перми
Петр КИБЕР
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Рейсы в Сочи и Краснодар из Пулково серьезно задерживаются.Рейсы в Сочи и Краснодар из Пулково серьезно задерживаются.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На 15 часов позднее смогут увидеть берег Черного моря пассажиры рейса Санкт-Петербург-Сочи авиакомпании Red Wings. Именно на такой отрезок времени был отложен их вылет. Причиной стали неисправности другого самолета, летевшего в Пулково из Тюмени.

Утром 4 января рейс WZ612, вместо того, чтобы сесть в Петербурге в 7:20, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино. Причиной стали неполадки с навигационным оборудованием.

Чтобы доставить пассажиров рейса в Северную столицу, за ними пришлось отправлять резервный лайнер. Из-за этого график полетов сбился и борт, который должен был лететь в Сочи, оказался занят.

Изначально рейс WZ 703 должен был вылететь из Пулково в 8:20 4 января, однако его задержали. Причем сразу почти на 15 часов. На табло вылетов Пулково значится отправление в 23:05. Некоторые пассажиры разъехались по домам, другие предпочли остаться в предоставленной гостинице.

Также задержан рейс WZ 645 той же авиакомпании из Петербурга в Краснодар. Вместо 23:10 он ориентировочно улетит в 02:25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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