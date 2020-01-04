2020-01-04T20:24:33+03:00
Дом. Семья

Животные из зоопарка съедят елки, которые не подошли петербуржцам

Нераспроданные деревца собрали на улицах и отвезли в зоосад
Петр КИБЕР
Поделиться:
Нераспроданные елки отправили на корм животным.Нераспроданные елки отправили на корм животным.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Посленовогодний рейд чиновников комитета по контролю за имуществом Петербурга прошел с пользой для всех. С улиц города пропали нераспроданные и брошенные елки. Но отправились они не на свалку, а в зоопарк, где свежую хвою с удовольствием жуют животные. При этом пойдут только деревца, не бывшие в употреблении.

- На елках из домов остаются блестки, мишура. Нельзя допустить, чтобы эти химикаты попали к животным, - сообщили «Мойке 78» сотрудники ленинградского зоопарка.

При этом деревца идут в пищу не только не только копытным или пернатым, но и некоторым экзотическим питомцам, видящим елку первый раз в жизни. И даже если не в еду, то лесные красавицы пригодятся как подстилка.

При этом городских запасов зоопарку хватит надолго. Специалисты уверяют, что в зависимости от погоды елки простоят три-четыре месяца. А там и весна придет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Животные из зоопарка съедят елки, которые не подошли петербуржцам
МЧС предупреждает о сильном ветре и гололеде 5 января в Петербурге и Ленобласти
Рейс в Сочи улетит из Пулково с 15-часовой задержкой, в Краснодар - с трехчасовой
Куртки спортивные, три, унес из магазина петербуржец, но был пойман с поличным
В Кавголово ищут несчастного пса, попавшего лапой в охотничий капкан
Профессор из Москвы попал в ДТП в Киришах: Школьник и двое взрослых погибли
МЧС предупреждает: За три дня нового года в Петербурге произошло 117 пожаров
В «шаверме» под шампанское изнасиловали 40летнюю женщину
«Да вы что, а мы не ждали!»: петербуржцы удивляются снегу, засыпавшему город 4 января
Ботанический сад Петра Великого 4 и 5 января распродает редкие саженцы
В Калининском районе за ночь подожгли два кафе
Два жителя Новгородской области похитили третьего, чтобы выпытать, куда он спрятал бутылку водки
В Выборге туристы сломали новую фигуру лося на Смоляном мысу
На Волхонском шоссе грузовик задавил своего водителя
Полиция показала фото с Дибуновской улицы, где квартира загорелась из-за плантации конопли
4 января маленькие петербуржцы отправились на поезде к Деду Морозу
Праздники в разгаре, а очереди на границе с Финляндией не уменьшаются