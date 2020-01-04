Животные из зоопарка съедят елки, которые не подошли петербуржцам

4 Янв. 2020 2020-01-04T20:24:33+03:00

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Посленовогодний рейд чиновников комитета по контролю за имуществом Петербурга прошел с пользой для всех. С улиц города пропали нераспроданные и брошенные елки. Но отправились они не на свалку, а в зоопарк, где свежую хвою с удовольствием жуют животные. При этом пойдут только деревца, не бывшие в употреблении.

- На елках из домов остаются блестки, мишура. Нельзя допустить, чтобы эти химикаты попали к животным, - сообщили «Мойке 78» сотрудники ленинградского зоопарка.

При этом деревца идут в пищу не только не только копытным или пернатым, но и некоторым экзотическим питомцам, видящим елку первый раз в жизни. И даже если не в еду, то лесные красавицы пригодятся как подстилка.

При этом городских запасов зоопарку хватит надолго. Специалисты уверяют, что в зависимости от погоды елки простоят три-четыре месяца. А там и весна придет.

ИСТОЧНИК KP.RU