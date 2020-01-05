2020-01-05T09:17:07+03:00
Происшествия

В лобовом ДТП на Зеленогорском шоссе ночью погиб 22-летний водитель

Его «Шкоду» вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ниссаном»
Петр КИБЕР
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На Зеленогорском шоссе в аварии погиб молодой водитель "Шкоды".На Зеленогорском шоссе в аварии погиб молодой водитель "Шкоды".Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Смертельное ДТП произошло в ночь на воскресенье, 5 января в Курортном районе Санкт-Петербурга. Около 2:37 на пятом километре Зеленогорского шоссе лоб в лоб столкнулись «Шкода Рапид» с 22-летним мужчиной за рулем и «Ниссан Тиида», в котором ехали двое.

- При совершении обгона водитель «Шкоды» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Удар был сильным. Травмы, которые получил 22-летний молодой человек, сидевший за рулем «Рапида», оказались смертельными. Прибывшие медики лишь констатировали смерть водителя.

Помощь врачей понадобилась 32-летнему мужчине и женщине 1967 года рождения из «Ниссана». Они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция. Причиной аварии мог стать гололед, образовавшийся на трассах в ночь на 5 января. Об этом накануне предупреждали синоптики и МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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