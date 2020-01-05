Водители внимание: на дорогах гололед

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:58:24+03:00

5 января на дорогах будет гололед, а 6 еще и снег выпадет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Особенно внимательным необходимо быть 5 января всем водителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Причина - гололед на дорогах. Небольшой морозец, ударивший после вчерашней слякоти, превратил трассы в один сплошной каток. Ночью уже произошли серьезные аварии, в том числе со смертельным исходом.

- 5 января ожидаются порывы ветра до 15 м/с. На дорогах гололедица. Повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и затруднений в движении по автодорогам, - предупреждает областное управление МЧС.

Автомобилистам настоятельно советуют не превышать скорость, держать дистанцию и боковой интервал с соседними машинами, не забывать включать фары. Все пассажиры, в том числе на заднем сиденье должны быть пристегнуты. Особенно дети, которые должны ехать в специальном кресле.

Но и завтра, 6 января водителям расслабляться не стоит. Вдобавок к гололеду синоптики прогнозируют метель и мокрый снег, что сделает передвижение по трассам еще более трудным.

ИСТОЧНИК KP.RU