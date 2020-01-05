После файер-шоу фанатов «Зенита» в центре Петербурга завели уголовное дело

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:14:45+03:00

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Выходка группы зенитовских фанатов, устроивших вечером 3 января огненное шоу в центре Петербурга, довела до уголовного дела. Его завели в полиции, после того, как на толпу молодых людей с файерами пожаловались местные жители.

- В 22:26 в дежурную часть через 112 от мужчины 1961 года рождения поступило сообщение о том, что около бара расположенного у д.5 по улице Бакунина, 25 человек, кричат, скандалят, перекрывают движение, кричат «Хай Гитлер» (орфография сохранена - прим.ред.), - сообщает источник в правоохранительных органах.

Буквально через несколько минут на место прибыли три патрульных наряда, но никого на месте уже не застали. После просмотре видео с камер наблюдения было установлено, что на дорогу действительно выходила группа из 15-20 человек, один из которых поджег файер. После чего все разбежались.

В то же время в СМИ появилось видео инцидента, на котором молодые люди выкрикивают фанатские речевки. Однако точных слов, в том числе националистических лозунгов, не слышно.

По факту ЧП в полиции завели дело по статье «Хулиганство». Всех участников инцидента ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU