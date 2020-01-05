Наплыв туристов собрал очереди в гардеробе Эрмитажа

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:39:26+03:00

Посетителям музея надо не только ждать часами, чтобы попасть внутрь, но и умудриться сдать/получить свою одежду

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Новогодние каникулы, как и предполагалось, вызвали огромный наплыв посетителей во все музеи Петербурга, особенно в Эрмитаж. Гости города и его жители решили провести время с пользой и встали в огромных очередях перед кассами. Причем трудности наблюдаются не только на входе, но в и гардеробе.

- Отстоять очередь на улице - еще полбеды. Дождаться номерка - вот подвиг, - пишет о ситуации в музее паблик «Аварийный Петербург».

Интересно, что специально для удобства посетителей, которые хотят избежать толкучки и не ходить в музей в дни массового наплыва гостей, была установлена веб-камера. 19 декабря Эрмитаж торжественно объявил об этом. Только вот незадача: камера не работает. «Видеопоток недоступен» значится 5 января на сайте музея.

При этом камера изначально показывала лишь внутренний двор у касс, тогда как сейчас очереди выходят далеко на Дворцовую площадь. Петербуржцам, которые хотят побывать в Эрмитаже, советуют переждать каникулы, когда наплыв туристов спадет.

ИСТОЧНИК KP.RU