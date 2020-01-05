2020-01-05T14:39:26+03:00
Общество

Наплыв туристов собрал очереди в гардеробе Эрмитажа

Посетителям музея надо не только ждать часами, чтобы попасть внутрь, но и умудриться сдать/получить свою одежду
Петр КИБЕР
Поделиться:
Из-за наплыва посетителей в гардеробе Эрмитажа образовались огромные очереди. Фото: "Аварийный Петербург"Из-за наплыва посетителей в гардеробе Эрмитажа образовались огромные очереди. Фото: "Аварийный Петербург"
Изменить размер текста:

Новогодние каникулы, как и предполагалось, вызвали огромный наплыв посетителей во все музеи Петербурга, особенно в Эрмитаж. Гости города и его жители решили провести время с пользой и встали в огромных очередях перед кассами. Причем трудности наблюдаются не только на входе, но в и гардеробе.

- Отстоять очередь на улице - еще полбеды. Дождаться номерка - вот подвиг, - пишет о ситуации в музее паблик «Аварийный Петербург».

Интересно, что специально для удобства посетителей, которые хотят избежать толкучки и не ходить в музей в дни массового наплыва гостей, была установлена веб-камера. 19 декабря Эрмитаж торжественно объявил об этом. Только вот незадача: камера не работает. «Видеопоток недоступен» значится 5 января на сайте музея.

При этом камера изначально показывала лишь внутренний двор у касс, тогда как сейчас очереди выходят далеко на Дворцовую площадь. Петербуржцам, которые хотят побывать в Эрмитаже, советуют переждать каникулы, когда наплыв туристов спадет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Обручевых петербуржцы нашли расстрелянных мертвых ворон
Школьник из Приморского района купил в магазине спиртное по паспорту украинца и попал в больницу с отравлением
Девушка с татуировкой короны из Мурино съездила в Дубай, вернулась и сбежала от родственников, но уже в Бахрейн
Петербургский ЗакС возьмет на особый контроль вопросы социальной защиты ветеранов и патриотического воспитания молодежи
Наплыв туристов собрал очереди в гардеробе Эрмитажа
На углу Литейного и Невского пьяный бесправник на черном «Мерседесе» протаранил белый
В Карелии почти на полмиллиона оштрафовали пешеходов-невидимок
После файер-шоу фанатов «Зенита» в центре Петербурга завели уголовное дело
Безработный из Кронштадта обвинил знакомого заправщика в развращении малолетней дочери
В колонии под Архангельском прошел турнир по хоккею на валенках
В Сланцевском районе в колодце нашли тело пропавшего под Новый год мужчины
Водители внимание: на дорогах гололед