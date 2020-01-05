При пожаре на улице Шостаковича погиб мужчина

5 Янв. 2020 2020-01-05T19:11:12+03:00

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Серьезный пожар произошел 5 января в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Около пяти часов вечера на улице Шостаковича в панельной многоэтажке загорелась трехкомнатная квартира. К прибытию пожарных огонь бушевал в двух комнатах. Жертв избежать не удалось.

- 5 января в 17:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, ул. Шостаковича, дом 5, корпус 3 В двух комнатах на восьмом этаже обгорела обстановка на общей площади 19 кв.метров, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Всего на вызов прибыли 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Спасатели в течение получаса полностью ликвидировали пожар. Однако, как выяснилось позднее, в огне погиб мужчина 1948 года рождения.

Точные причины его смерти и возникновения ЧП установят дознаватели. Этот смертельный случай стал уже шестым с начала нынешнего года. Всего за три первых дня в Петербурге произошло 117 пожаров, в которых погибли четверо взрослых и 9-летний ребенок. А 5-летняя девочка сильно пострадала и осталась сиротой.

В МЧС еще раз напоминают об осторожности и правилах безопасности при обращении с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU