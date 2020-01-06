2020-01-06T11:39:26+03:00
Происшествия

При пожаре в двухэтажном доме в Ломоносове погиб человек

Еще семерых жильцов успели эвакуировать
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Пожар начался около 10 утра 6 января.Пожар начался около 10 утра 6 января.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пока страна отдыхает, экстренные службы работают в усиленном режиме. Для спасателей Петербурга новогодние праздники выдались непростыми. Только за первые три дня горожане устроили 117 пожаров. И, к сожалению, эта цифра продолжает расти.

Очередное ЧП произошло в Петродворцовом районе 6 января. Около 10 утра в Ломоносове вспыхнула квартира в двухэтажном доме на Иликовском проспекте.

- Сообщение о пожаре поступило в 9:46. На 1-м этаже в 2-х комнатной квартире, в комнате площадью 12 м.кв. загорелась обстановка на площади 6 м.кв, - рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

На вызов приехали спасатели, потушившие пламя. В одной из комнат они обнаружили тело. Личность человека сейчас устанавливается. Еще семеро жильцов успели эвакуироваться.

Сейчас ведомства разбираются в причинах пожара и выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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