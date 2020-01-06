При пожаре в двухэтажном доме в Ломоносове погиб человек
Пока страна отдыхает, экстренные службы работают в усиленном режиме. Для спасателей Петербурга новогодние праздники выдались непростыми. Только за первые три дня горожане устроили 117 пожаров. И, к сожалению, эта цифра продолжает расти.
Очередное ЧП произошло в Петродворцовом районе 6 января. Около 10 утра в Ломоносове вспыхнула квартира в двухэтажном доме на Иликовском проспекте.
- Сообщение о пожаре поступило в 9:46. На 1-м этаже в 2-х комнатной квартире, в комнате площадью 12 м.кв. загорелась обстановка на площади 6 м.кв, - рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.
На вызов приехали спасатели, потушившие пламя. В одной из комнат они обнаружили тело. Личность человека сейчас устанавливается. Еще семеро жильцов успели эвакуироваться.
Сейчас ведомства разбираются в причинах пожара и выясняют обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU