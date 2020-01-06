Фестиваль огня ограничит движение троллейбусов в Петербурге на два дня

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:03:11+03:00

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Новогодние каникулы в Петербурге завершатся ярким фестивалем «Рождественская звезда». В течение двух дней в Северной столице пройдет шоу с участием титулованных команд пиротехников, огнем, световыми представлениями и 3D-видео. Впервые стена Петропавловской крепости станет холстом для поп-арт-художников и диджитал-дизайнеров. На стрелке Васильевского острова, как и в прошлом году, удивлять зрителей будут артисты различных жанров.

Из-за масштабного перфоманса в центре города ограничат движение троллейбусов. 7 и 8 января 2020, ежедневно 16.00 до 22.30 транспорт не сможет проехать по Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Дворцовому мосту, Университетской набережной, Биржевой площади, Адмиралтейскому проспекту. Изменения коснутся троллейбусов, следующих по маршруту 1, 7, 10, 11, 17.

НА ЗАМЕТКУ

Посетителей фестиваля просят обратить внимание, что на пляж Петропавловской крепости пускать не будут. Шоу придется наблюдать с другого берега Невы. Вход на стрелку свободный, со стороны Дворцового и Биржевого мостов.

ИСТОЧНИК KP.RU