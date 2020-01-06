2020-01-06T13:03:11+03:00
Общество

Фестиваль огня ограничит движение троллейбусов в Петербурге на два дня

Изменения коснутся транспорта, следующего по пяти маршрутам
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Фестиваль огня пройдет в Петербурге 7 и 8 января.Фестиваль огня пройдет в Петербурге 7 и 8 января.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Новогодние каникулы в Петербурге завершатся ярким фестивалем «Рождественская звезда». В течение двух дней в Северной столице пройдет шоу с участием титулованных команд пиротехников, огнем, световыми представлениями и 3D-видео. Впервые стена Петропавловской крепости станет холстом для поп-арт-художников и диджитал-дизайнеров. На стрелке Васильевского острова, как и в прошлом году, удивлять зрителей будут артисты различных жанров.

Из-за масштабного перфоманса в центре города ограничат движение троллейбусов. 7 и 8 января 2020, ежедневно 16.00 до 22.30 транспорт не сможет проехать по Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Дворцовому мосту, Университетской набережной, Биржевой площади, Адмиралтейскому проспекту. Изменения коснутся троллейбусов, следующих по маршруту 1, 7, 10, 11, 17.

НА ЗАМЕТКУ

Посетителей фестиваля просят обратить внимание, что на пляж Петропавловской крепости пускать не будут. Шоу придется наблюдать с другого берега Невы. Вход на стрелку свободный, со стороны Дворцового и Биржевого мостов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль огня ограничит движение троллейбусов в Петербурге на два дня
Ночь на 6 января в Петербурге стала самой холодной с начала зимы
При пожаре в двухэтажном доме в Ломоносове погиб человек
В Ленобласти водитель погиб, протаранив бетонный забор нефтеперерабатывающего завода
Спасатели предупредили петербуржцев о сильном ветре и метели
Петербуржцы делятся фотографиями проснувшихся в январе бабочек
В Сестрорецке из-за прорыва канализации образовался фекальный источник
4-летний ребенок с бабушкой попали под колеса иномарки в Приморском районе
В Петербурге ищут школьницу с рыжим котом в переноске
Онколога Андрея Павленко, умершего от рака, похоронят 6 января на Киновеевском кладбище Петербурга
При пожаре на улице Шостаковича погиб мужчина
МЧС предупреждает о метели и сложной обстановке на дорогах 6 января
На улице Обручевых петербуржцы нашли расстрелянных мертвых ворон
Петербургский школьник купил спиртное, перепил, попал в больницу по паспорту украинца и сам вернулся домой
Девушка с татуировкой короны из Мурино съездила в Дубай, вернулась и сбежала от родственников, но уже в Бахрейн
Петербургский ЗакС возьмет на особый контроль вопросы социальной защиты ветеранов и патриотического воспитания молодежи
Наплыв туристов собрал очереди в гардеробе Эрмитажа
На углу Литейного и Невского пьяный бесправник на черном «Мерседесе» протаранил белый
В Карелии почти на полмиллиона оштрафовали пешеходов-невидимок
После файер-шоу фанатов «Зенита» в центре Петербурга завели уголовное дело
Безработный из Кронштадта обвинил знакомого заправщика в развращении малолетней дочери
В колонии под Архангельском прошел турнир по хоккею на валенках
В Сланцевском районе в колодце нашли тело пропавшего под Новый год мужчины
Водители внимание: на дорогах гололед