2020-01-06T23:02:41+03:00
Общество

В Казанском соборе Петербурга сотни людей собрались на богослужения праздника Рождества Христова

Возглавит литургию митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
Маргарита РЕПИНА
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Богослужение начнется в 11 часов вечера.Богослужение начнется в 11 часов вечера.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В ночь с 6 на 7 января верующие Русской православной церкви встречают Рождество Христово – один из главных религиозных праздников. Считается, что именно в эту ночь на свет появился Иисус Христос.

Ежегодно в Петербурге участие в праздничных богослужениях принимают десятки тысяч человек. В 2020 году главным местом притяжения всех верующих традиционно стал Казанский кафедральный собор. Вечером 6 января у входа в церковь собрались сотни петербуржцев и гостей города. Возглавит утреню и Божественную литургию соборе митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Она начнется за час до полуночи.

Богослужения пройдут и в других соборах города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Богослужения пройдут и в других соборах города.Фото: Артем КИЛЬКИН

Также праздничные богослужения пройдут и в других церквях города. Ночные литургии состоятся в храме на Пискаревском проспекте, в Сампсониевском и Исаакиевском соборах, в Феодоровском соборе в память 300-летия Дома Романовых на Миргородской улице, в Александро-Невской Лавре, в храме святого великомученика Георгия Победоносца на проспекте Славы и других.

В честь праздника метро в Петербурге работает круглосуточно. Также для удобства горожан запустили ночные автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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