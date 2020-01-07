В рождественскую ночь на проспекте Космонавтов в Петербурге горела квартира

7 Янв. 2020 2020-01-07T09:56:17+03:00

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Рождественская ночь в Московском районе Северной столицы выдалась неспокойной. Около пяти часов утра 7 января в одном из жилых домов на проспекте Космонавтов произошел пожар. Сообщение о возгорании в квартире поступило на пульт к дежурному в 4:43 утра, а в 5:13 спасатели справились с огнем. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, все произошло в трехкомнатной квартире – там обгорела обстановка на площади в 5 квадратных метров.

На месте происшествия работали 15 человек личного состава и три единицы техники. Сведения о пострадавших в настоящее время уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU