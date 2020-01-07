2020-01-07T11:45:47+03:00
Происшествия

На трассе «Скандинавия» автобус насмерть сбил человека

Молодой мужчина погиб на месте
Евгения МОСКВИНА
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На трассе "Скандинавия2 автобус насмерть сбил человека. Фото: vk.com/dorinspbНа трассе "Скандинавия2 автобус насмерть сбил человека. Фото: vk.com/dorinspb
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В Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась 7 января на 102 километре автомобильной дороги «Скандинавия» около 8:15 утра. Пассажирский автобус, который направлялся из Петербурга в Финляндию, совершил наезд на пешехода. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, сбитым оказался 19-летний молодой человек. От полученных травм он скончался на месте.

Известно, что парень пытался перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. За рулем автобуса находился 43-летний мужчина. Сам пассажирский транспорт принадлежит иностранному перевозчику. По факту смертельного ДТП сейчас проводит проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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