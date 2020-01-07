2020-01-07T12:19:08+03:00
Происшествия

В Петербурге нашли пятилетнюю девочку, которую няня увела от пьющей матери

Отсутствие своего ребенка женщина заметила только через три дня
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге в новогодние праздники няня увела ребенка от пьющей матери.В Петербурге в новогодние праздники няня увела ребенка от пьющей матери.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Во время новогодних праздников в Петербурге потерялась пятилетняя девочка. К счастью, сейчас с ней все хорошо – полиция ребенка нашла. А вот его матери теперь грозит административка.

Накануне вечером, 6 января, заявление о пропаже девочки поступило в полицию: малышку не видели три дня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Петербургу и Ленобласти, ребенок все это время находился у знакомой своей матери. Женщина по устной договоренности ухаживала за девочкой и раньше. И после Нового года тоже забрала ее к себе. Правда, мать это заметила не сразу. Да и ее сожитель, с которым она проводила выходные за распитием спиртного, тоже.

- В период новогодних праздников она не обращала внимание на отсутствие женщины и своей дочери в связи с длительным пребыванием в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Полиция нашла девочку с няней. С ребенком никаких противоправных действий не совершалось. А вот к матери у правоохранителей вопросы есть.

- В настоящее время решается вопрос о привлечении матери девочки к административной ответственности, - добавили пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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