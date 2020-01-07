2020-01-07T14:23:35+03:00
Общество

Артем Дзюба встретил Рождество в костюме Гарри Поттера

Форвард «Зенита» поделился фотографией в Instagram
Евгения МОСКВИНА
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Дзюба поздравил подписчиков с Рождеством в костюме из "Гарри Поттера". Фото: instagram.com/artem.dzyubaДзюба поздравил подписчиков с Рождеством в костюме из "Гарри Поттера". Фото: instagram.com/artem.dzyuba
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Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба поздравил подписчиков с Рождеством. И порадовал новой фотографией в Instagram. Футболист встретил праздник в образе героя из «Гарри Поттера». Мантия, очки и волшебная палочка – у Дзюбы на фото «полный комплект». Впрочем, как и у его друзей и близких, которые вместе с детьми красуются на фото в костюмах волшебников.

- Всех с Рождеством, - подписал кадр в Instagram Дзюба и пожелал всем волшебства.

В ответ на поздравления подписчики знаменитого футболиста отреагировали лайками и комментариями. Фото Дзюбы собрало уже около 40 тысяч отметок «мне нравится». Однако не все оценили костюмы сказочных героев. И пожурили Дзюбу за то, что отмечает праздник «как-то не по-русски».

- А в русских персонажей почему не переоделись? - спрашивают пользователи в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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