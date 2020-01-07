Из-за аварии жители 8-й Красноармейской улицы остались без горячей воды
В рождественскую ночь жителям 8-й Красноармейской улицы в Петербурге было не до праздника. Его омрачила коммунальная авария. Улицу заволокло паром – трубу с горячей водой прорвало в районе дома №9/11. Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», к работам на месте аварии специалисты приступили уже в 3 часа ночи 7 января.
В данный момент движение автомобилей по улице уже открыто, а вытекание воды на поверхность устранили. Участок трубы, который подвел в праздничный день, решено было поменять.
- На данный момент произведен демонтаж пяти метров тепловой сети, идет процесс укладки нового трубопровода, - отметили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Завершить все работы и перевести отопление в штатный режим работы планируют к 8 утра 8 января.
ИСТОЧНИК KP.RU