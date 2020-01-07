2020-01-07T16:18:07+03:00
Происшествия

У пациента анонимной клиники в Петербурге угнали Land Rover

Под подозрением оказался его сосед по палате
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге у анонимного пациента клиники угнали Land Rover.В Петербурге у анонимного пациента клиники угнали Land Rover.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Анонимный пациент одной из частных петербургских клиник чуть было не лишился своего автомобиля. Land Rover за 3 миллиона рублей, припаркованный у учреждения, угнал его сосед по палате, рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Правда, с помощью противоугонной системы движение автомобиля быстро удалось «засечь», а двигатель дистанционно заглушить. Доехать машина успела с Кондратьевского проспекта до улицы Ватутина. Автомобиль уже передали владельцу. Теперь полиция разыскивает самого угонщика. Судя по всему, он украл ключи от Land Rover в палате. А вот его личность еще предстоит выяснить.

Главный врач учреждения, в котором проходили лечение и владелец авто, и угонщик, пояснил, что услугу они оказывают анонимно. А значит, данные пациенты могут указать и вымышленные. Кроме того, из соображений сохранения конфиденциальности, в клинике не велось и видеонаблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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