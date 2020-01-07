2020-01-07T17:15:36+03:00
Общество

МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге и Ленобласти

8 января порывы могут достигать 15 метров в секунду
Евгения МОСКВИНА
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В Ленобласти и Петербурге ожидается сильный ветер 8 января.В Ленобласти и Петербурге ожидается сильный ветер 8 января.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Погода в Петербурге и Ленобласти готовит неприятный сюрприз. Кажется, насладиться прогулкой в последний день новогодних каникул не получится: 8 января обещают сильный ветер. Особенно «достанется» Ленобласти. В МЧС по региону предупреждают о возможных порывах ветра местами от 15 до 20 метров в секунду. В четверг, 9 января, они составят от 15 до 17 метров в секунду. Также спасатели предупреждают о возможном гололеде на дорогах 10 января.

Что касается Петербурга, вместе с ветром в город может прийти дождь. Погода 8 января в Северной столице будет облачной. Как сообщают в МЧС по городу со ссылкой на прогноз синоптиков, в Петербурге в ночь на 8 января ветер может разогнаться до 6-11 метров в секунду. А днем – до 8-13, местами порывы могут составить от 15 до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем 8 января составит от +2 до +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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