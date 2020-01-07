Пешеходов сбили на площади Мужества в Петербурге
В Калининском районе Петербурге произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. Трагедия случилась недалеко от станции метро «Площадь Мужества». Легковой автомобиль в районе дома №9 по проспекту Тореза сбил двух пешеходов.
- Один насмерть, второй - в скорой. На встрече кусок бампера валяется и осколки везде, - рассказал очевидце в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
По предварительной информации на месте скончался мужчина. Вторым сбитым пешеходом оказалась женщина. Ее госпитализировали. Информация о ее состоянии уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU