Пешеходов сбили на площади Мужества в Петербурге

7 Янв. 2020 2020-01-07T19:38:09+03:00

Очевидцы рассказали, что один из них скончался на месте

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В Калининском районе Петербурге произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. Трагедия случилась недалеко от станции метро «Площадь Мужества». Легковой автомобиль в районе дома №9 по проспекту Тореза сбил двух пешеходов.

- Один насмерть, второй - в скорой. На встрече кусок бампера валяется и осколки везде, - рассказал очевидце в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

По предварительной информации на месте скончался мужчина. Вторым сбитым пешеходом оказалась женщина. Ее госпитализировали. Информация о ее состоянии уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU