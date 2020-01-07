2020-01-07T20:31:03+03:00
Общество

Фестиваль огня «Рождественская звезда» стартовал в Петербурге

Шоу развернулось на стрелка Васильевского острова и у стен Петропавловской крепости
Евгения МОСКВИНА
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Фестиваль огня открылся в Петербурге.Фестиваль огня открылся в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге открылся ставший уже традиционным фестиваль огня «Рождественская звезда». Он проходит в городе в третий раз. И вновь масштабное событие будет два дня радовать петербуржцев и гостей города – 7 и 8 января. Местом действия стала стрелка Васильевского острова и пляж у Петропавловской крепости.

Уже 7 января в самом сердце Петербурга собралось несколько тысяч зрителей, чтобы увидеть уникальное шоу. Если же вы не успели на мероприятие сегодня, еще есть возможность посетить его завтра 8 января. Фестиваль огня засияет с 19:00 до 21:00.

Красочное шоу развернулось в самом центре города.

Красочное шоу развернулось в самом центре города.

- В этом году в мероприятии примут участие команды пиротехников из Андорры, Азербайджана, Белоруссии и США. Впервые стена Петропавловской крепости станет холстом для поп-арт художников и диджитал-дизайнеров. С помощью современных технологий они создадут необычные картины и таинственный мир на глазах у тысячи зрителей, - рассказали организаторы фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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