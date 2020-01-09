2020-01-09T08:17:03+03:00
Общество

На Ладожском озере появились ледяные «блюдца»

Уникальное явление покрыло водную гладь в рождественскую ночь [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На Ладожском озере появились ледяные "блюдца" в рождественскую ночьНа Ладожском озере появились ледяные "блюдца" в рождественскую ночьФото: СОЦСЕТИ
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Рождественская ночь 2020 года в Петербурге выдалась теплая, а за городом все же пришел небольшой мороз. Из-за этого на Ладожском озере с 6-го на 7-е января можно было наблюдать удивительной красоты явление – ледяные круги или ледяные «блюдца». Об этом рассказал петербуржец и заядлый рыбак Павел Глазков.

- Хотел снять нерест налима, но из-за повышения температуры рыба ушла на глубину. Зато всю ночь любовался удивительным явлением природы - ледяными кругами, появившимися после долгожданного мороза. На них можно смотреть часами, - поделился Глазков на своей страничке в социальной сети.

Как пояснил рыбак, «блюдца» появляются из-за того, что при понижении температуры в толще воды сначала появляются комок ледяной взвеси, который на поверхности от ветра начинает вращаться и оледеневать. А когда «блинчики» сталкиваются, то они тихонько звенят и шуршат, словно дыхание Ладоги. Примечательно, что это явление характерно только для северных стран.

Но это не единственное удивительное явление нынешнего Рождества. На праздник в Петербурге начали распускаться цветы.

Ледяные "блюдца" на Ладожском озере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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