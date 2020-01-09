Около 1,5 тысяч ДТП произошло за новогодние каникулы в Петербурге

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:43:11+03:00

Около 2 тысяч ДТП за новогодние выходные произошли в Петербурге и области Фото: Алексей ФОКИН

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В Петербурге закончились долгие новогодние выходные и ГИБДД Северной столицы и Ленинградской области подвели итоги по ДТП. Так, с 1 по 8 января 2020 года в городе и области произошло почти 2 тысячи аварий, при этом в общей сложности пострадали 350 человек и погибли 26.

- С 1 по 8 января в Петербурге произошло 1421 ДТП, пострадали 83 человека, ранены 107 взрослых и 11 детей, погибли 12 взрослых и 3 детей. В Ленинградской области – 503 аварии, 59 пострадавших, раненных 79 взрослых и 11 детей, погибли 10 взрослых и 1 ребенок, - сообщили в ГИБДД Северной столицы.

Буквально накануне, 7 января, под колесами иномарки погибли двое подростков. 16-летний парень и 15-летняя девочка переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их на огромной скорости снес 37-летний водитель «Киа». Машина даже не притормозила перед «зеброй». Известно, что ребята учились в одной школе и дружили.

ИСТОЧНИК KP.RU