В конце января откроется монумент «Свеча памяти» с капсулой земли из Петербурга

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:59:53+03:00

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Совсем скорой в израильском городе Иерусалим откроется памятник, посвященный героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Специально для него из Петербурга была привезена капсула с землей с мемориального Пискаревского кладбища. Торжественная церемония открытия монумента «Свеча памяти» состоится 22 января 2020 года.

- Подготовка к открытию идет полным ходом. Компания, которая занимается установкой и благоустройством территории, должна закончить работы к 10 января, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на зампредседателя комитета по внешним связям Северной столицы Сергея Маркова.

Ожидается, что на церемонии открытия стелы будут присутствовать не только главы России и Израиля, но и других стран. Помимо президента России Владимира Путина в мероприятии примут участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Северной столицы Вячеслав Макаров и ветераны Великой Отечественной войны.

Планируется, что монумент станет не только символизмом и напоминанием трагического периода истории, но поможет в деле просвещения молодежи, чтобы следующие поколения имели правдивое представление о войне и блокаде.

ИСТОЧНИК KP.RU