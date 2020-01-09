2020-01-09T18:39:41+03:00
Происшествия

За новогодние праздники в Петербурге поймали более 100 пьяных водителей

Еще 60 автомобилистов отказались от освидетельствования
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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За новогодние праздники в 2020 году в Петербурге произошло больше 1700 аварий.За новогодние праздники в 2020 году в Петербурге произошло больше 1700 аварий.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В первый рабочий день экстренные службы Петербурга подвели итог новогодних праздников. Статистикой происшествий на дорогах поделились сотрудники Госавтоинспекции. Всего с 31 декабря по 8 января произошло более 1700 ДТП. Погибли в авариях 12 человек. За нарушение правил дорожного движения завели больше 5,5 тысяч административных дел.

- Около 100 человек находились за рулем в нетрезвом виде, - рассказала начальник 5-го отдела Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Суслова. – При этом более 60 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Получили штрафы и пешеходы. 700 человек пытались перейти дорогу в неположенном месте.

Начальник 5-го отдела Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Суслова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальник 5-го отдела Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Суслова.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Количество ДТП сократилось, но тяжесть последствий возросла. Основными причинами ДТП стали нарушение водителями очередности проезда перекрестков, несоблюдение правил проезда пешеходных переходов, а также скорость, не соответствующая дорожным условиям.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщила, что за новогодние праздники произошло 225 пожаров. На вызовы сотрудники регионального управления МЧС больше 2700 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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