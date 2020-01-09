Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении дебошира, стрелявшего из автомата в петербургском кафе
Невский районный суд Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении дебошира, стрелявшего в кафе на Товарищеском проспекте. Напомним, вечеринка в ночь на 1 октября в заведении внезапно закончилась хулиганством. 32-летний уроженец Грузии высунул в окно автомат Калашникова и сделал несколько выстрелов под восторг знакомых. К счастью, оружие было выхолощено. Все это полицейские увидели благодаря четким записям с камер видеонаблюдения.
- Обвиняемый признает вину. Дело поступило в суд с ходатайством о рассмотрении в особом порядке. Следствие полагает, что шестью выстрелами в воздух мужчина продемонстрировал свое пренебрежительное отношение к обществу, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Добавим, что ранее хулиган просидел под стражей месяц и освободился 29 декабря. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU