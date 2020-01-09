Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении дебошира, стрелявшего из автомата в петербургском кафе

9 Янв. 2020 2020-01-09T19:25:44+03:00

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Невский районный суд Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении дебошира, стрелявшего в кафе на Товарищеском проспекте. Напомним, вечеринка в ночь на 1 октября в заведении внезапно закончилась хулиганством. 32-летний уроженец Грузии высунул в окно автомат Калашникова и сделал несколько выстрелов под восторг знакомых. К счастью, оружие было выхолощено. Все это полицейские увидели благодаря четким записям с камер видеонаблюдения.

- Обвиняемый признает вину. Дело поступило в суд с ходатайством о рассмотрении в особом порядке. Следствие полагает, что шестью выстрелами в воздух мужчина продемонстрировал свое пренебрежительное отношение к обществу, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что ранее хулиган просидел под стражей месяц и освободился 29 декабря. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU