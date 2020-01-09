2020-01-09T20:36:06+03:00
Общество

Спасатели МЧС предупреждают жителей Петербурга о гололедице в пятницу 10 января

В городе ожидается температура воздуха от -1 до +1
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Спасатели предупредили петербуржцев о гололедице в пятницу 10 января.Спасатели предупредили петербуржцев о гололедице в пятницу 10 января.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Спасатели МЧС предупредили водителей и пешеходов Петербурга о том, что в пятницу 10 января в городе ожидается гололедица. Они обосновывают это прогнозом от ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

- 10 января пройдет с переменной облачностью и преимущественно без осадков. Порывы ветра не поднимутся выше 10 метров в секунду ночью и 8 днем. Температура воздуха в течение суток составит от -1 до +1. Атмосферное давление днем слабо повыситься. Утром на дорогах местами будет гололедица, - сообщает МЧС России по Петербургу.

Добавим, что к жителям Ленобласти в пятницу 10 января, возможно, заглянет зима. Синоптики обещают там похолодание до -7 градусов по Цельсию. Однако оно нагрянет лишь в ночь, тогда как днем вновь потеплеет до +1 градуса. Также жителям региона стоит ждать небольшой мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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