Спасатели МЧС предупреждают жителей Петербурга о гололедице в пятницу 10 января
Спасатели МЧС предупредили водителей и пешеходов Петербурга о том, что в пятницу 10 января в городе ожидается гололедица. Они обосновывают это прогнозом от ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
- 10 января пройдет с переменной облачностью и преимущественно без осадков. Порывы ветра не поднимутся выше 10 метров в секунду ночью и 8 днем. Температура воздуха в течение суток составит от -1 до +1. Атмосферное давление днем слабо повыситься. Утром на дорогах местами будет гололедица, - сообщает МЧС России по Петербургу.
Добавим, что к жителям Ленобласти в пятницу 10 января, возможно, заглянет зима. Синоптики обещают там похолодание до -7 градусов по Цельсию. Однако оно нагрянет лишь в ночь, тогда как днем вновь потеплеет до +1 градуса. Также жителям региона стоит ждать небольшой мокрый снег.
ИСТОЧНИК KP.RU