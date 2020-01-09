Дрозденко предложил генерал-майора полиции Михаила Ильина на должность своего заместителя по безопасности

9 Янв. 2020 2020-01-09T21:29:47+03:00

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Глава Ленобласти предложил назначить генерал-майора полиции Михаила Ильина вице-губернатором региона. Предполагается, что он будет отвечать за вопросы по безопасности. Ранее Ильину под Новый год присвоил очередное звание Владимир Путин.

- Губернатор Александр Дрозденко представил в областное Законодательное собрание для согласования кандидатуру Михаила Викторовича Ильина на должность зампредседателя правительства Ленинградской области по безопасности, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Ильин с 2014 года был заместителем начальника полиции по Ленобласти ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его карьера с 1989 года связана исключительно со службой в органах внутренних дел. В частности, он работал в управлении по борьбе с организованной преступностью, центре по противодействию экстремизму, управлении по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU