Отправление «Лыжных стрел» из Петербурга вновь отменили из-за отсутствия снега

9 Янв. 2020 2020-01-09T22:33:34+03:00

В лесу у станции Шапки, где должны были начаться "Лыжные стрелы", пока что ни намека на снег. Фото: vk.com/strelaspb

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Аномально теплая зима вновь внесла коррективы в запуск «Лыжных стрел-2020». Ранее старт массовых катаний на лыжах перенесли с 5 до 11 января. Сейчас же любителям активного зимнего спорта придется ждать 19 января – именно тогда в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) надеются наконец-то запустить бесплатные поезда из Петербурга до станций Шапки и Орехово.

- Дорогие друзья! Официальная информация – «Лыжная стрела» с 11 января переносится на 9 февраля 2020 года, в связи с погодными условиями! Очень ждем снега. Следующий забег состоится 19 января, по расписанию, - сообщает официальная группа «Лыжных стрел» во «Вконтакте» со ссылкой на СЗППК.

Расстроенные лыжники ругают погоду и спрашивают организаторов, будут ли те продлевать бесплатные поезда и спортивные старты до апреля в случае наличия снега. Точного ответа пока не дают, но обещают сделать по данной теме опрос, результатов которого будут придерживаться.

ИСТОЧНИК KP.RU