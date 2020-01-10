В СПбГУ учредят премию имени умершего онколога Андрея Павленко

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:30:09+03:00

Сам врач скончался от рака желудка 5 января 2020 года

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Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) учредит премию имени Андрея Павленко - врача онколога, два года боровшегося с раком желудка, но умершего от последствий болезни 5 января.

- В СПбГУ будет учреждено поощрение за выдающиеся результаты, названное в честь Павленко. Точная форма: грант, премия или стипендия, пока неизвестна, - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу университета.

Пока вопрос премии имени Андрея Павленко находится на стадии юридического оформления.

Напомним, что петербургский хирург-онколог узнал о том, что болен раком желудка третьей стадии весной 2018 года. С этого момента врач, сам спасший не одну тысячу жизней, начал бороться с недугом и параллельно вел блог в интернете. В нем он хотел показать, как побеждает болезнь, но она оказалась сильнее.

Утром 5 января Андрей Павленко умер. У него остались трое детей и жена.

ИСТОЧНИК KP.RU