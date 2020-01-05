2020-01-05T12:33:51+03:00
Общество

«Если вы это смотрите, значит я умер»: В Петербурге скончался онколог Андрей Павленко, два года боровшийся с раком желудка

1 января он опубликовал письмо в котором признал, что болезнь победила, а 5 числа врача не стало [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге умер онколог Андрей Павленко. Фото: кадр с видео: youtube.comВ Петербурге умер онколог Андрей Павленко. Фото: кадр с видео: youtube.com
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«Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер», - так начинается ролик, опубликованный утром 5 января в YouTUBE. Эти страшные слова говорит петербургский хирург-онколог Андрей Павленко, два года боровшийся с раком желудка. 1 января через соцсети он заявил, что болезнь победила, а через пять дней сердце врача остановилось.

- Друзья. Андрей Павленко умер сегодня в Санкт-Петербурге. Изначально проект «Жизнь Человека» задумывался как проект о борьбе пациента против болезни. Увы, Андрей в этой игре проиграл, но его завещанием было не останавливать эту борьбу и не прекращать рассказывать о тех, кто ведет бой с раком, - говорится в заявлении друзей Андрея Павленко, опубликованном на интернет-платформе «Такие дела».

У Андрея Павленко остались жена и трое детей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У Андрея Павленко остались жена и трое детей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В последних словах, сказанных уже после своей смерти, онколог просит оказать помощь его детищу - гранту имени Андрея Павленко, который будет доносить правдивую информацию об онкологических заболеваниях и методах лечения: «50 процентов от собранной суммы пойдут на развитие и финансирование проекта. Вторая половина пойдет моей семье. Ведь с моей смертью она лишилась единственного кормильца».

Напомним, что хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко узнал о том, что у него рак желудка третьей степени в 2018 году.

- Мне 39 лет, и у меня рак желудка третьей стадии, — рассказывал тогда медик — Я не входил в группу риска, вел стандартный образ жизни, занимался фитнесом, у меня всегда был хороший аппетит. В этом возрасте вероятность обнаружения этого вида рака очень мала: три процента или, может быть, один процент из пациентов. Но это не важно, потому что ситуация уже произошла. Нужно жить дальше

Мужчина, имевший огромный опыт в лечении рака - более десяти лет практической деятельности и две тысячи прооперированных пациентов, сразу же начал бороться с болезнью и завел собственный блог, в котором рассказывал о своем состоянии и помогал другим онкопациентам.

Увы, но болезнь оказалась сильнее. 1 января 2020 года врач признал поражение в противостоянии с раком и попрощался со всеми через соцсети: «Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения - не опускайте руки!»

А на следующий день с обращением и словами благодарности за поддержку обратилась супруга онколога Анна.

У Андрея Павленко остались жена и трое детей.

Посмертное обращение онколога Андрея Павленко."Друзья. Андрей Павленко боролся до последнего. Сегодня его не стало. Всё, что он хотел вам сказать в этом видео. Просил не опускать руки, а действовать и продолжать его дело". Поддержать дело Андрея и его семью можно здесь https://www.patreon.com/lifeofaman

ИСТОЧНИК KP.RU

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