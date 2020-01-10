Башня спряталась: «Лахта Центр» заволокло туманом

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:33:34+03:00

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На Петербург опустился туман. Говоря языком молодежи, город косплеит Лондон, притворяясь британской столицей. Впрочем, Северная столица красива и сама по себе. А приметой белой пелены стала исчезнувшая из вида башня «Лахта Центра».

- Вот такой туман виден из окна, - пишут под фото с картинкой, на которой не видно ничего, жители Приморского района.

Впрочем, удивляться нечему. именно прибрежные районы из-за перепада температур часто окутывает туманом. А башня «Лахта Центра» привычно скрывается в пелене, будто ее и нет. Так, днем 10 января хватило всего 20 минут, чтобы после ясной погоды небоскреб скрылся из вида.

Напомним, что региональное управление МЧС уже предупредило водителей о тумане и гололеде в Петербурге и Ленинградской области на завтра, 11 января. В субботу температура ночью опустится до -1..-6 градусов, в некоторых районах области даже до минус 10. Днем термометры покажут от +1 до - 4 градусов.

Кроме тумана и гололеда возможны порывы сильного ветра. Такая же погода сохранится и на воскресенье, только в Петербурге будет теплее - от +3 до +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU