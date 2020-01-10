2020-01-10T16:33:34+03:00
Общество

Башня спряталась: «Лахта Центр» заволокло туманом

Об ухудшении видимости на дорогах предупреждают и водителей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Из-за тумана башня скрылась с глаз. Фото: кадр с видеотрансляции / lakhta.onlineИз-за тумана башня скрылась с глаз. Фото: кадр с видеотрансляции / lakhta.online
Изменить размер текста:

На Петербург опустился туман. Говоря языком молодежи, город косплеит Лондон, притворяясь британской столицей. Впрочем, Северная столица красива и сама по себе. А приметой белой пелены стала исчезнувшая из вида башня «Лахта Центра».

- Вот такой туман виден из окна, - пишут под фото с картинкой, на которой не видно ничего, жители Приморского района.

Впрочем, удивляться нечему. именно прибрежные районы из-за перепада температур часто окутывает туманом. А башня «Лахта Центра» привычно скрывается в пелене, будто ее и нет. Так, днем 10 января хватило всего 20 минут, чтобы после ясной погоды небоскреб скрылся из вида.

Напомним, что региональное управление МЧС уже предупредило водителей о тумане и гололеде в Петербурге и Ленинградской области на завтра, 11 января. В субботу температура ночью опустится до -1..-6 градусов, в некоторых районах области даже до минус 10. Днем термометры покажут от +1 до - 4 градусов.

Кроме тумана и гололеда возможны порывы сильного ветра. Такая же погода сохранится и на воскресенье, только в Петербурге будет теплее - от +3 до +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за съемок фильма «Воздух» в Адмиралтейском районе ограничат движение
Труп мужчин в татуировках нашли за гаражами на новой трассе М-11
Петербуржцам показали, как радуются медведи новогодним елкам, отданным на переработку
Башня спряталась: «Лахта Центр» заволокло туманом
Следственный комитет исполнил мечту петербургской блокадницы, которая развозит продукты нуждающимся
Петербуржец, живущий в Австралии, рассказал о борьбе со страшными лесными пожарами
Жители Ленобласти перейдут на электронные трудовые книжки
60-летний скутерист насмерть переехал пенсионерку на проспекте Просвещения
Водителей Петербурга предупредили о надвигающемся тумане
В МФЦ Ленобласти регистрация новорожденного займет 15 минут
На ЕВРО-2020 сборная Финляндии будет жить в Репино, а тренироваться в Зеленогорске
Закладчика наркотиков из интернет-магазина «Уолт Дисней» осудили на 9 лет колонии
В СПбГУ учредят премию имени умершего онколога Андрея Павленко
Нападает на медведей, волков и людей: Гулявшую близ города россомаху заметили в Карелии
Облезлого до крови пса, выброшенного на улицу в Петербурге, спасла милосердная старушка
Потерявшийся пес катается на троллейбусе в Петербурге в поисках хозяина