2020-01-10T16:41:47+03:00
Дом. Семья

Петербуржцам показали, как радуются медведи новогодним елкам, отданным на переработку

Праздничные деревья, которые сдают в пункты приема, используются для щепы и подкормки животным [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Медведи радуются новогодней щепе от елок, которые сдали петербуржцыМедведи радуются новогодней щепе от елок, которые сдали петербуржцыФото: принтскрин видео.
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Новогодние праздники закончились и многие жители Петербурга, чей дом украшала настоящая елка, сдали деревья в специальные пункты приема. И их труды не прошли зря, ведь все елочки собирают, перерабатывают, а после новогоднюю щепу отправляют животным на подстилки и подкормку. Так, первая партия уже прибыла в центр реабилитации диких животных «Велес» и очень сильно этому обрадовались.

- Ох, красота. А запах, наверное, чудесный, еловый. Вместо снега хоть в щепе поваляться, - умилились петербуржцы, смотря на животных.

Медведи, которые этой зимой не впали в спячку, с огромным наслаждением валяются в свежей подстилке, жуют ее, принюхиваются, словно маленькие медвежата.

Как рассказали в центре, благодаря тому, что горожане не выбрасывают новогодние елки на помойки, а сдают их в пункты, тем самым делают очень доброе дело. Так, прошлогодней щепы центру хватило до декабря 2019 года.

Медведи радуются новогодней щепе от елок, которые сдали петербуржцы .

ИСТОЧНИК KP.RU

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