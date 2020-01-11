2020-01-11T00:22:50+03:00
Происшествия

9-летнюю девочку, которая ушла от пьяной матери на улицу, могут отправить в социальную гостиницу в Петербурге

Побои девочки пока не подтвердились
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Полиция не исключает версию того, что девочку выставили на улицу пьяные взрослые.Полиция не исключает версию того, что девочку выставили на улицу пьяные взрослые.Фото: Артем КИЛЬКИН
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9-летняя девочка, которую пьяная мать, предположительно, выставила на улицу в Калининском районе, может оказаться в социальной гостинице во второй раз. На позапрошлый Новый год малютка и ее старший брат уже жили там, поскольку мама и бабушка крепко засели за алкоголь. Однако на этот раз все не так однозначно. Мама факт изгнания ребенка не подтверждает, хоть и признает, что выпила.

- Сведения о побоях в отношении девочки пока не подтверждаются. Врачи обнаружили лишь единичную гематому на ноге. В остальном, сказали они, подросток чувствует себя нормально. Старший брат на жестокое обращение полицейским не жаловался. Более того, девочку забрали вовсе не с улицы, а из дома, когда та вернулась с прогулки. Также стало известно, что наряд полиции вызвала соседка семьи, которая конфликтует с матерью и бабушкой, - передает сайт Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

В целом, органам опеки хорошо известна эта семья. В 2018 году она состояла на учете, как находящаяся в социально-опасном положении, но позже взрослые взяли себя в руки – например, мать устроилась на работу и посещала нарколога. Сейчас детей регулярно проверяют, они ходят в школу и ни в чем не нуждаются.

Тем не менее, на мать составили протокол об административном правонарушении. Решение о возвращении девочки домой примут с учетом мнения ребенка. Если она по каким-то причинам не захочет жить в семье, ее снова разместят в социальной гостинице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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