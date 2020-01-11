Петербургские дети идут на преступления в два раза чаще московских

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:16:30+03:00

За последние пять лет доля криминальных подростков в числе петербургских детей снизилась более чем вдвое. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Криминальную статистику за 2019 год опубликовало Министерство внутренних дел России. Фигурируют в ней и преступления, совершенные детьми. За последнее десятилетие количество несовершеннолетних, пойманных на преступлениях, в России снизилось более чем вдвое: с 85 452 детей в 2009 году до 37 953 – в прошлом. Это положительный рекорд.

В Петербурге тенденция тоже в плюс, но не в столь заметный. В 2009-ом на преступлениях попались 765 детей, в 2019-ом – 427. Любопытно, что в Москве за тот же период число выявленных малолетних преступников снизилось в два с половиной раза: с 1229 до 449. В Ленобласти картина аналогичная: 669 юных преступников против 335.

Примечательно, что доля подростков, которые стали участниками преступлений, в городе на Неве в два с лишним раза больше, чем в белокаменной. Если в столице преступить закон решаются 0,11 процента всех подростков в возрасте от 14 до 17 лет, то в Петербурге таких «смельчаков» 0,28 процента. В Ленобласти ситуация удручает еще больше, там на преступлениях поймали 0,54 процента детей. Для сравнения, общероссийский показатель в 2019 году держался на уровне 0,67 процента.

За последние пять лет доля криминальных подростков в числе петербургских детей снизилась более чем вдвое: в 2014-ом закон нарушили 0,67 процента несовершеннолетних.

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Здесь живут дети Шредингера: физически существуют, а осталось ли что-то внутри, неизвестно. Они, вроде, есть, но мы их старательно (и успешно) не замечаем. В них – и мерзость, и боль, и – чистота. Здесь, на Васильевском острове Петербурга, – настоящая Республика ШКИД. И она куда страшнее выдуманной (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU