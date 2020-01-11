2020-01-11T15:24:45+03:00
Происшествия

С перехватывающей стоянки на «Гражданском проспекте» украли серверы и шлагбаумы на 740 тысяч рублей

Оборудование испарилось во время планового объезда неделю назад
Анна ПОСЛЯНОВА
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Уголовное дело пока не заведено: полиция ведет проверку.Уголовное дело пока не заведено: полиция ведет проверку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Городская перехватывающая автостоянка у станции метро «Гражданский проспект» таинственным образом осталась без оборудования. Об этом вчера вечером, 10 января, в полицию сообщил юрист «Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга».

– Мужчина заявил, что 4 января в ходе планового контрольного объезда перехватывающей автостоянки неустановленные лица похитили серверы для автоматизированной парковки и оборудование к ним, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Общая сумма ущерба составила 736 019 рублей.

По данным источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, вместе с серверами со стоянки пропали камеры и объективы, опоры и шлагбаумы.

Уголовное дело пока не заведено: полиция ведет проверку. Непонятно, какое именно оборудование действительно похитили, а какое просто перестало работать без серверов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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С перехватывающей стоянки на «Гражданском проспекте» украли серверы и шлагбаумы на 740 тысяч рублей
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