2020-01-12T15:00:36+03:00
Дом. Семья

Проделки бобров попали на камеру в Невском районе Санкт-Петербурга

Возможно, животные активизировались из-за аномально теплой погоды
Сергей ВОЛЧКОВ
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Самих животных на камеру запечатлеть пока не удалось. А вот свидетельства их активности - налицо. Фото: Говорит Невский район | Весёлый посёлокСамих животных на камеру запечатлеть пока не удалось. А вот свидетельства их активности - налицо. Фото: Говорит Невский район | Весёлый посёлок
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Судя по всему, с экологией у нас, несмотря на все стенания и жалобы экологов, все не так уж и плохо. По крайней мере в Санкт-Петербурге до сих пор можно встретить диких животных – в том числе бобров. Ну а если не их самих, то по крайней мере следы их присутствия – такие, например, на какие наткнулась вчера, 11 января, одна из жительниц Невского района. В группе «Говорит Невский район | Весёлый посёлок» она поделилась свидетельствами «бобрового вандализма» - фотографиями нескольких «обглоданных» деревьев.

- Проспект Пятилеток, - подписала снимки женщина. - Проделки бобров на берегу реки Оккервиль.

Участников группы снимки привели в восторг.

- Ондатру видел, а вот бобров не приходилось, - написал в комментариях один из пользователей. – Чудеса!

Вполне возможно, что «активизировались» бобры из-за аномального тепла, которое стоит в Петербурге вот уже больше месяца. Ранее по той же причине в городе просыпались бабочки, а в садах расцветали цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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