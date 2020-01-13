На месте прорыва воды на Непокоренных начались работы по замене водопровода

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:24:14+03:00

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Серьезная коммунальная авария на проспекте Непокоренных в Петербурге вечером в воскресенье, 12 января, остановила движение по дорогам, а также лишила жителей Калининского района воды. Огромные реки разлились по улицам, а на месте ЧП образовалась огромная воронка около 6-8 метро в длину. Уже в ночь на понедельник, 13 января, аварийные службы приступили к ремонтным работам.

- Бригады приступили к замене участка водопроводной трубы диаметром 900 миллиметров в Калининском районе города. Все дома остаются с водоснабжением, - сообщили в «Водоканале Петербурга».

Работникам предстоит заменить 6 метров чугунной трубы на стальнуюФото: Олег ЗОЛОТО

Холодная вода хлынула из-под земли поздно вечером 12 января возле дома 49 по проспекту Непокоренных. С 20:45 до 22:00 вытекание было локализовано. В 23:00 восстановлено давление воды на верхних этажах. Специальные автомобили занимались тем, что откачивали реки воды с проезжей части.

В час ночи работники начали обкапывать трубу для замены участка. Предстоит заменить 6 метров чугунной трубы на стальную. Сейчас в зоне ремонта движение для транспорта ограничено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1248" height="700" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/754398" frameborder="0"></iframe> Работы по замене водопровода начались на месте прорыва воды на Непокоренных.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU