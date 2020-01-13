В Купчино грязевик отправился на поиски зимы и снега

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:33:51+03:00

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Отсутствие снега в Петербурге нынешней зимой стало причиной многочисленных шуток со стороны горожан. И чем дальше, тем веселее и изощреннее горожане выражают свои чувства. Так, в Купчино, отчаявшись дождаться настоящих метелей, отправили на их поиски грязевика.

- Хм...грязевик. Актуально, - комментируют инициативу горожане в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Впрочем, другие сомневаются в логике затеи: «Грязевик. Плывет на... «льдине». Там, где нет сейчас ни снега, ни льда, а температура плюсовая».

При этом некоторые петербуржцы отлично себя чувствуют и бесснежной зимой. Но в любом случае, пока снега ждать не стоит. Согласно прогнозам синоптиков, до 15 января, в городе будет держаться уверенный плюс. А в среду даже до +6 градусов и без осадков.

Подморозить должно лишь к Крещению, но и там снегопадов не обещают. А вот в Ленобласти белый покров возможен. Но тоже не слишком сильный.

ИСТОЧНИК KP.RU