2020-01-13T17:18:01+03:00
Звезды

Усадьба Елисеевых под Гатчиной вызвала у Дудя оторопь

Популярный блогер приехал в Белогорку, чтобы увидеть некогда величественную постройку своими глазами
Петр КИБЕР
Поделиться:
Бывшая усадьба Елисеевых в Белогорке представляет собой печальное зрелище.Бывшая усадьба Елисеевых в Белогорке представляет собой печальное зрелище.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Известный телеведущий и видеоблогер Юрий Дудь в минувшие выходные посетил с визитом Санкт-Петербург. Впрочем, именитого мастера слова интересовали не красоты бывшей имперской столицы, а величественное наследие, оставшееся в пригородах с царских времен. Увы, но некоторое из них пребывает в печальном состоянии. Так, разрушенная усадьба Елисеевых под Гатчиной вызвала у столичного гостя практически оторопь.

- Место, которое могло бы стать важной достопримечательностью Ленобласти, уже много лет находится в заброшенном состоянии. Усадьба Елисеевых в Белогорке пережила советскую национализацию и немецкую оккупацию, но сейчас все плохо, - отметил Дудь в своем «Инстаграме».

Надо сказать, что имение принадлежало тому самому семейству Купцов Елисеевых, чье имя носит известный магазин на Невском проспекте. В 1897 году усадьбу купил для единственной дочери Андрей Григорьевич Елисеев – правнук основателя купеческой династии – Петра Елисеева. В 1912 году здесь был построен дом по проекту архитектора Владимира Тавлинова.

Вскоре после революции усадьбу отдали под коммуну для беспризорников. В 1925 году здесь открылся сельскохозяйственный институт «Белогорка». В войну имение заняли немцы, сжегшие здание при отступлении. В 90-е годы постройка оказалась заброшенной.

В 2009 году бывшее купеческое владение выкупил новый хозяин, но ремонта так и не начал. В итоге исторический памятник просто разрушается от времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Коломяжском проспекте снесли 13 гаражей ради будущего медицинского центра
В Петербурге обещают помочь всем обманутым дольщикам до конца 2020 года
«Юлмаркет» готовится стать банкротом
В Петербурге может обновиться температурный рекорд 45-летней давности
Панихида по онкологу Андрею Павленко прошла в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Щеночку, размером с две ладони, ищут в Петербурге хозяина
«Пежо» впечатал «Матиз» в маршрутку в Купчино
Ко Дню снятия блокады Петербург начнут украшать 15 января
Усадьба Елисеевых под Гатчиной вызвала у Дудя оторопь
«Газель» без водителя врезалась в припаркованный авто в Петербурге
За 2019 год в Петербурге спасли более тысячи животных, попавших в беду
Срок оформления финской визы сократился до девяти дней
Под Петербургом электричка насмерть сбила мужчину
На Петербург и Ленобласть надвигается шквальный ветер и мокрый снег
В 2019 году «Аллегро» перевезли на 15% пассажиров больше, а «Сапсаны» - на 4%
Владельцы грузовиков заплатили 22 миллиона за ущерб дорогам Ленобласти
Внедорожник сбил насмерть лошадь в Петербурге
Пьяный петербуржец разбил топором окна в чужой квартире, напугав 9-летнюю девочку
Суд не стал арестовывать восьмиклассника, по пьянке зарезавшего отчима
В Карелии северные олени убили лося
Голодные бобры сгрызли десятки деревьев в Невском районе Петербурга
В Купчино грязевик отправился на поиски зимы и снега
Полиция Петербурга задержала «гастролера» из Карелии
На месте прорыва воды на Непокоренных начались работы по замене водопровода