Усадьба Елисеевых под Гатчиной вызвала у Дудя оторопь

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:18:01+03:00

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Известный телеведущий и видеоблогер Юрий Дудь в минувшие выходные посетил с визитом Санкт-Петербург. Впрочем, именитого мастера слова интересовали не красоты бывшей имперской столицы, а величественное наследие, оставшееся в пригородах с царских времен. Увы, но некоторое из них пребывает в печальном состоянии. Так, разрушенная усадьба Елисеевых под Гатчиной вызвала у столичного гостя практически оторопь.

- Место, которое могло бы стать важной достопримечательностью Ленобласти, уже много лет находится в заброшенном состоянии. Усадьба Елисеевых в Белогорке пережила советскую национализацию и немецкую оккупацию, но сейчас все плохо, - отметил Дудь в своем «Инстаграме».

Надо сказать, что имение принадлежало тому самому семейству Купцов Елисеевых, чье имя носит известный магазин на Невском проспекте. В 1897 году усадьбу купил для единственной дочери Андрей Григорьевич Елисеев – правнук основателя купеческой династии – Петра Елисеева. В 1912 году здесь был построен дом по проекту архитектора Владимира Тавлинова.

Вскоре после революции усадьбу отдали под коммуну для беспризорников. В 1925 году здесь открылся сельскохозяйственный институт «Белогорка». В войну имение заняли немцы, сжегшие здание при отступлении. В 90-е годы постройка оказалась заброшенной.

В 2009 году бывшее купеческое владение выкупил новый хозяин, но ремонта так и не начал. В итоге исторический памятник просто разрушается от времени.

ИСТОЧНИК KP.RU