«Юлмаркет» готовится стать банкротом
«Юлмаркет» хочет признать себя банкротом. Об этом стало известно из картотеки портала «Электронное правосудие». Генеральная структура интернет-ритейлера, штаб-квартира которого находится в Петербурге, подала иск о собственном банкротстве из-за многочисленных долгов.
- Дело поступило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 января 2020 года. Истец ООО «Юлмаркет» просит признать ответчика ООО «Юлмаркет» должником и банкротом. Дело рассматривается в первой инстанции, - говорится в картотеке.
Возможно, резонансный иск связан с тем, что ранее акционеры известного интернет-гиганта «Юлмарта» переругались друг с другом. Исходя из картотеки «Электронного правосудия», в 2019 году на «Юлмаркет» несколько десятков раз подавали в суд поставщики из-за долгов.
Добавим, ранее в Петербурге «с размахом» ликвидировалась сеть магазинов SPAR – с давками из-за скидок и задержками по зарплате.
ИСТОЧНИК KP.RU