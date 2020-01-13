«Юлмаркет» готовится стать банкротом

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:54:53+03:00

Главная структура "Юлмарта" подала на себя в суд с заявлением о банкротстве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Генеральная структура интернет-гиганта «Юлмарта» подала иск о своем банкротстве в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти

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«Юлмаркет» хочет признать себя банкротом. Об этом стало известно из картотеки портала «Электронное правосудие». Генеральная структура интернет-ритейлера, штаб-квартира которого находится в Петербурге, подала иск о собственном банкротстве из-за многочисленных долгов.

- Дело поступило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 января 2020 года. Истец ООО «Юлмаркет» просит признать ответчика ООО «Юлмаркет» должником и банкротом. Дело рассматривается в первой инстанции, - говорится в картотеке.

Возможно, резонансный иск связан с тем, что ранее акционеры известного интернет-гиганта «Юлмарта» переругались друг с другом. Исходя из картотеки «Электронного правосудия», в 2019 году на «Юлмаркет» несколько десятков раз подавали в суд поставщики из-за долгов.

Добавим, ранее в Петербурге «с размахом» ликвидировалась сеть магазинов SPAR – с давками из-за скидок и задержками по зарплате.

ИСТОЧНИК KP.RU