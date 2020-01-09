2020-01-09T17:08:56+03:00
Общество

Владелец SPAR в Петербурге отказался от перезапуска магазинов в новом году

Заявление на ликвидацию компании уже подано в Федреестр
Петр КИБЕР
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Магазины SPAR не откроются после Нового года.Магазины SPAR не откроются после Нового года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Закрытие супер- и гипермаркетов SPAR в Санкт-Петербурге и Ленобласти наделало немало шума. Причиной были и споры с поставщиками из-за оплаты и набеги покупателей на магазины и трудности с выплатой зарплаты бывшим уже работникам торговли. При этом владельцы сети обещали перезапустить торговые точки после нового года, однако теперь отказались от этой идеи. Управляющая компания «Интерторг» уже подала документы на ликвидацию.

- Ликвидация юрлица сделана с целью банкротства и защиты от кредиторов. Я больше не планирую открывать магазины. Решение принято, - заявил РБК Петербург генеральный директор и собственник ТД «Интерторг» Михаил Абдуллаев.

Теперь, по всей вероятности, пустующие площади займут конкуренты SPAR и «Семьи» (сети закрылись одновременно). Впрочем, разрешение на это скорее всего придется получать у антимонопольной службы, ведь ни одна сеть не может иметь на рынке подавляющего преимущества.

Отметим, что В Петербурге «Интерторг» управлял 184 супермаркетами и 11 гипермаркетами SPAR - по франшизе голландской компании, которой принадлежит торговая марка а также 249 универсамами «Семья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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