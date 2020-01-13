Бдительные родители нашли десятки пакетиков со снюсом на детских площадках в Красном Селе

13 Янв. 2020 2020-01-13T21:38:59+03:00

Как утверждают горожане в соцсетях, за день они собрали и утилизировали 30 пакетиков с подозрительной смесью

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13 января в Красном Селе бдительные родители подобрали не один десяток пакетиков со снюсом на детских площадках. Все началось с обнаружения жевательного табака во дворе на улице Массальского. Кто именно разбросал снюс на детских площадках, остается только догадываться. Испуганные взрослые бьют тревогу в соцсетях.

- Удивление некоторых жителей города возросло, когда они обнаружили, что пакетиками со снюсом просто засыпаны несколько детских площадок. За день собрали и утилизировали около 30 пакетиков, - передает слова подписчиков группа «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» во «Вконтакте».

Петербуржцы переживают в комментариях к публикации за маленьких детей, которые иногда поднимают с земли на улице все, что угодно, и потом тянут в рот.

Напомним, в конце 2019 года в Ленобласти запретили продавать снюс детям. Дмитрий Медведев уже предложил запретить никотиновые смеси на территории всего Евразийского союза.

ИСТОЧНИК KP.RU