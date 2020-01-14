Полиция подозревает бездомного в поджоге детских колясок в парадной дома в центре Петербурга

14 Янв. 2020 2020-01-14T00:37:31+03:00

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Полиция задержала подозреваемого в поджоге двух детских колясок в подъезде жилого дома в центре Петербурга. Им оказался бездомный мужчина. Напомним, пугающее происшествие случилось в ночь с 11 на 12 января. Камеры видеонаблюдения зафиксировали опасного гостя парадной, который даже не скрыл своего лица.

- Оперативно-розыскные мероприятия дали результат – предполагаемым поджигателем является 45-летний бездомный. Ранее его уже судили. 12 января мужчину задержали по горячим следам совсем недалеко от дома, в котором он поджег коляски. Он рассказал полицейским, что был пьяным и решил похулиганить, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сумма ущерба в итоге составила около 20 тысяч рублей. Однако вряд ли поджигатель сможет вернуть напуганным родителям малышей эти деньги. Сейчас на бродягу завели уголовное дело по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Неизвестный мужчина поджег детскую коляску в Центральном районе Санкт-Петербурга.Видео: Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург

ИСТОЧНИК KP.RU