На Таллиннском шоссе автобус насмерть сбил пешехода

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:02:03+03:00

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Дознаватели ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии, которая произошла поздним вечером понедельника в Ломоносовском районе Ленинградской области. Здесь, на Таллиннском шоссе, погиб человек.

- По предварительной информации, около 22:15 на 33 километре автодороги «Нарва» водитель автобуса МАЗ совершил наезд на пешехода, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

К сожалению травмы оказались слишком тяжелые и мужчина 1980 года рождения скончался на месте аварии еще до приезда скорой помощи.

Известно, что автобус шел пустой, без пассажиров. За рулем находился 40-летний водитель. Одной из причин аварии могло стать темное время суток. В последние дни подобные инциденты с пешеходами-невидимками, которые не носят светоотражающих элементов на одежде, не редкость.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, которая установит, мог ли водитель избежать наезда и определит степень его вины.

ИСТОЧНИК KP.RU